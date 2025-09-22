PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle auf der B85: 69 Verstöße festgestellt

B85/ Fischersdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag führte die Polizei auf der Bundesstraße 85 zwischen Kauzdorf und Fischersdorf eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. An der Messstelle gelten 70 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw.

In Fahrtrichtung Kaulsdorf passierten über 550 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden insgesamt 69 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der überwiegende Teil der Verstöße lag im Verwarngeldbereich. In 19 Fällen musste jedoch Anzeige erstattet werden, darunter kam es einmal zu einem Fahrverbot.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Pkw-Fahrer betrug 115 km/h .

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:34

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten am Wochenende festgestellt

    Rudolstadt / Königsee (ots) - Beamte der Saalfelder Polizei stellten am vergangenen Wochenende in zwei Fällen alkoholisierte Verkehrsteilnehmer fest. Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Rudolstadt einen 39-jährigen Pkw-Fahrer im Schremscheweg. Eine Atemalkoholmessung ergab 0,82 Promille, sodass eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle durchgeführt wurde. Rund eine Stunde später, gegen 23 Uhr, ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 10:21

    LPI-SLF: Motorradfahrer gestürzt

    Scheibe-Alsbach (ots) - Am Samstagnachmittag zog es erneut unzählige Motorradfahrer auf die Landstraßen des Landkreises Sonneberg. Allerdings nicht ohne Folgen. Auf der L1112 zwischen Goldisthal kam ein 40-jähriger Kradfahrer, aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich hierdurch leicht. Die Landstraße musste durch Kameraden der Feuerwehr zeitweise voll gesperrt werden, um ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 08:40

    LPI-SLF: Ruhestörungen im Kindertag

    Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Zahlreiche Ruhestörungen beschäftigten Beamte des Inspektionsdienstes am Kindertag. In nahezu allen Fällen wurde das schöne Wetter genutzt, um Bau- und Gartenarbeiten durchzuführen. Diese an sich nicht verwerflichen Arbeiten unterliegen an Sonn- und Feiertagen aber besonderen Anforderungen hinsichtlich der auftretenden Emissionen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren