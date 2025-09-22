Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle auf der B85: 69 Verstöße festgestellt
B85/ Fischersdorf (ots)
Am Sonntagnachmittag führte die Polizei auf der Bundesstraße 85 zwischen Kauzdorf und Fischersdorf eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. An der Messstelle gelten 70 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw.
In Fahrtrichtung Kaulsdorf passierten über 550 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden insgesamt 69 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der überwiegende Teil der Verstöße lag im Verwarngeldbereich. In 19 Fällen musste jedoch Anzeige erstattet werden, darunter kam es einmal zu einem Fahrverbot.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Pkw-Fahrer betrug 115 km/h .
