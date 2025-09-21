PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Ruhestörungen im Kindertag

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Zahlreiche Ruhestörungen beschäftigten Beamte des Inspektionsdienstes am Kindertag. In nahezu allen Fällen wurde das schöne Wetter genutzt, um Bau- und Gartenarbeiten durchzuführen. Diese an sich nicht verwerflichen Arbeiten unterliegen an Sonn- und Feiertagen aber besonderen Anforderungen hinsichtlich der auftretenden Emissionen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

