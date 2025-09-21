Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Ruhestörungen im Kindertag
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)
Zahlreiche Ruhestörungen beschäftigten Beamte des Inspektionsdienstes am Kindertag. In nahezu allen Fällen wurde das schöne Wetter genutzt, um Bau- und Gartenarbeiten durchzuführen. Diese an sich nicht verwerflichen Arbeiten unterliegen an Sonn- und Feiertagen aber besonderen Anforderungen hinsichtlich der auftretenden Emissionen.
