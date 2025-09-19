LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Lobenstein (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 07.10 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Poststraße aus Richtung der Europakreuzung kommend. Am Fußgängerüberweg kam es dann zum verkehrsbedingten Anhalten und der hinter ihm fahrende Moped-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. In der weiteren Folge fuhr der Mopedfahrer ...

mehr