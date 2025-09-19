Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Ernstthal (ots)
Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Wolfgang Ulrich konnte wohlbehalten aufgegriffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
