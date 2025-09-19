PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Ernstthal (ots)

Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Wolfgang Ulrich konnte wohlbehalten aufgegriffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

    LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Bad Lobenstein (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 07.10 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Poststraße aus Richtung der Europakreuzung kommend. Am Fußgängerüberweg kam es dann zum verkehrsbedingten Anhalten und der hinter ihm fahrende Moped-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. In der weiteren Folge fuhr der Mopedfahrer ...

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Pößneck (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 07.20 Uhr, kam in Pößneck in der Bahnhofstraße der 21-jährige Radfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

