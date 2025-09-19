Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Bad Lobenstein zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 07.10 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Poststraße aus Richtung der Europakreuzung kommend. Am Fußgängerüberweg kam es dann zum verkehrsbedingten Anhalten und der hinter ihm fahrende Moped-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. In der weiteren Folge fuhr der Mopedfahrer (mutmaßlich grünes Fahrzeug) jedoch pflichtwidrig weiter und bog nach links in die Emil-Otto-Straße ab. Beim Unfallflüchtigen soll es sich um einen männlichen Jugendlichen gehandelt haben. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell