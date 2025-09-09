Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollaktion zum Themenschwerpunkt Tuning, Raser und Poser

Mainz (ots)

Am Montag, dem 08.09.2025, führte die PI Mainz 2 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Einmündung Kaiserstraße / Hindenburgplatz durch. Im Fokus standen hierbei insbesondere Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeuge auf den ersten Blick nicht serienmäßig und nach Veränderungen, ob legal oder illegal, aussahen. Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten folgende Verstöße festgestellt bzw. Maßnahmen ergriffen werden: - 1× eine Person mit Haftbefehl - 5× Erlöschen der Betriebserlaubnis inkl. Untersagung der Weiterfahrt - 1× Rotlichtverstoß (Ampel) - 3× Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt - 3× Befahren der Fußgängerzone - 3× Gurtverstoß - 1× Verstoß gegen die Ladungssicherung - 3× Mängelberichte ausgestellt - 3× Fahrzeugprüfungen auf dem Rollenprüfstand durchgeführt Die Polizei betont, dass solche Kontrollen ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit sind und weiterhin konsequent durchgeführt werden. Ziel ist es, insbesondere Gefahren durch illegales Tuning und rücksichtslose Fahrweisen einzudämmen und so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Anzumerken ist auch, dass der absolut überwiegende Teil der Fahrzeuge vorschriftsmäßig war.

