Polizeipräsidium Mainz
Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollaktion zum Themenschwerpunkt Tuning, Raser und Poser

Mainz (ots)

Am Montag, dem 08.09.2025, führte die PI Mainz 2 im Zeitraum von 
15:30 Uhr bis 20:00 Uhr eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der
Einmündung Kaiserstraße / Hindenburgplatz durch. Im Fokus standen 
hierbei insbesondere Verkehrsteilnehmer, deren Fahrzeuge auf den 
ersten Blick nicht serienmäßig und nach Veränderungen, ob legal oder 
illegal, aussahen.

Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Dabei 
konnten folgende Verstöße festgestellt bzw. Maßnahmen ergriffen 
werden:

-	1× eine Person mit Haftbefehl 
-	5× Erlöschen der Betriebserlaubnis inkl. Untersagung der 
Weiterfahrt
-	1× Rotlichtverstoß (Ampel)
-	3× Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt
-	3× Befahren der Fußgängerzone
-	3× Gurtverstoß
-	1× Verstoß gegen die Ladungssicherung
-	3× Mängelberichte ausgestellt
-	3× Fahrzeugprüfungen auf dem Rollenprüfstand durchgeführt

Die Polizei betont, dass solche Kontrollen ein wichtiger Beitrag zur 
Verkehrssicherheit sind und weiterhin konsequent durchgeführt werden.
Ziel ist es, insbesondere Gefahren durch illegales Tuning und 
rücksichtslose Fahrweisen einzudämmen und so die Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Anzumerken ist auch, dass der absolut 
überwiegende Teil der Fahrzeuge vorschriftsmäßig war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

