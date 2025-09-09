Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bad Kreuznach Polizeipräsidium Mainz übt den Ernstfall in Bad Kreuznach

Mainz (ots)

Um für Großeinsätze bestens gerüstet zu sein, führt das Polizeipräsidium Mainz, vertreten durch die Verkehrsdirektion Mainz, heute eine wichtige Übung durch. Trainiert werden die Alarmierung und Koordination von Einsatzkräften.

Die Übung findet heute, Dienstag, den 09.09.2025, von ca. 9:00 bis 12:30 Uhr, in und um die Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach statt. Das Hauptziel dieser Übung ist das strukturierte Sammeln und Erfassen von polizeilichen Einsatzkräften, um diese anschließend schnell und effizient in großen Einsatzlagen einzusetzen. Das trainieren dieser Abläufe gewährleistet die Bewältigung komplexer Situationen. Während der Übung werden Polizistinnen und Polizisten mit Streifenwagen und anderen Einsatzfahrzeugen an der Halle vorfahren und ein festgelegtes Prozedere durchlaufen. In Bad Kreuznach, insbesondere im Umfeld der Konrad-Frey-Halle werden daher eine Vielzahl uniformierter Polizisten sowie Einsatzfahrzeuge der Polizei zu sehen sein.

Die Polizei betont, dass es sich hierbei um eine Übung handelt. Zu keiner Zeit besteht eine Gefahr für die Bevölkerung. Das Polizeipräsidium Mainz dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis. Für Medienvertreter steht ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.

