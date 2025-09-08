Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung - Schmuck entwendet

Mainz (ots)

Am Freitagabend, 05.09.2025, kam es in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Werfel-Straße. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Leiter Zugang zum Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Anschließend traten die Täter ein gekipptes Fenster auf und drangen so in die Wohnung ein. Dort durchsuchten sie etliche Umzugkartons und eine Kommode. Die Täter entwendeten Goldschmuck und flüchteten über denselben Weg aus der Wohnung. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-33999 in Verbindung zu setzen. Durch die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Mainz werden kostenlose Einbruchschutzberatungen zu Hause angeboten. Bei Interesse können Sie über Tel.: +49 6131 65-3390 oder beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de gerne einen Termin vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell