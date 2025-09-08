PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zivilstreife kontrolliert Mustang nach möglichem Rennen

Mainz (ots)

Am Freitagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der PI Mainz 2 einen roten Ford Mustang nachdem dieser mit stark überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife auf der Rheinallee in Richtung Mombach überholte.

Das Fahrzeug fuhr bereits deutlich zu schnell und schien seine Geschwindigkeit noch weiter zu erhöhen. Gefolgt wurde dem Fahrzeug zudem von einem schwarzen Mercedes GLE der dasselbe Fahrverhalten an den Tag legte.

Obwohl erhöhtes Verkehrsaufkommen herrschte, überholten die Fahrzeuge links und rechts die anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf und kontrollierte den Ford Mustang. Hierzu mussten sie selbst über 100km/h schnell fahren, um den Abstand zu dem PKW zu verringern. Der 19-jährige Fahrer und sein Beifahrer zeigten sich von Anfang an unkooperativ und zweifelten die Rechtmäßig solcher Kontrollen an. Zudem fertigte der Beifahrer (vermeintlich) heimlich Video und Bilder der Kontrolle an, um diese auf Social Media zu teilen.

Da der Verdacht eines illegalen Straßenrennens bestand, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt um mitunter die gefahrenen Geschwindigkeiten auszulesen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und durch einen Abschleppdienst abgeholt. Zudem wurde das Handy des 20-jährigen Beifahrers beschlagnahmt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet.

Zeugen oder gar Geschädigte des Fahrmanövers werden unbedingt gebeten sich bei der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 zu melden.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

