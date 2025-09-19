Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person
Lositz (ots)
Am Donnerstag, gegen 21.50 Uhr, kam der 38-jährige Fahrer eines Quad, aus bisher unbekannter Ursache, von der Straße zwischen Jehmichen und Lositz nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und kam auf der abschüssigen Wiese zum Liegen. Tragischer Weise verstarb der Mann infolge der schweren Verletzungen, welche er sich bei dem Unfall zuzog.
