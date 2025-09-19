LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saaldorf (ots) - Am Mittwoch, gegen 06.35 Uhr, kam es auf der B 90, an der Abfahrt in Richtung Blankenstein, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW's im Rahmen eines Abbiegevorganges. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Eine 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr