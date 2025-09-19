PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 07.20 Uhr, kam in Pößneck in der Bahnhofstraße der 21-jährige Radfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 19.09.2025 – 09:53

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

    Lositz (ots) - Am Donnerstag, gegen 21.50 Uhr, kam der 38-jährige Fahrer eines Quad, aus bisher unbekannter Ursache, von der Straße zwischen Jehmichen und Lositz nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und kam auf der abschüssigen Wiese zum Liegen. Tragischer Weise verstarb der Mann infolge der schweren Verletzungen, welche er sich bei dem Unfall zuzog. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:52

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Saaldorf (ots) - Am Mittwoch, gegen 06.35 Uhr, kam es auf der B 90, an der Abfahrt in Richtung Blankenstein, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW's im Rahmen eines Abbiegevorganges. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Eine 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:51

    LPI-SLF: Spendenbox aufgebrochen / Zeugen werden gesucht

    Remptendorf (ots) - Im Zeitraum vom 14.09.2025 bis 17.09.2025 brachen bisher unbekannte Täter in Weisbach eine Spendenbox auf. Die Spendenbox hat die Form einer Figur und wurde durch den ansässigen Burgverein aufgestellt. Aus dem Inneren wurde das Spendengeld entwendet. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0243596 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 ...

    mehr
