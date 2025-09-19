Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Pößneck (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 07.20 Uhr, kam in Pößneck in der Bahnhofstraße der 21-jährige Radfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
