POL-WES: Wesel - Versuchter Einbruch in ein Handy-Geschäft

Moers (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (21.07.) gegen 01:20 Uhr in ein Teegeschäft am Neumarkt eingebrochen. Sie hebelten nach ersten Erkenntnissen die Eingangstür auf, gelangten so in das Geschäft und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde ist unklar. Eine Zeugin hatte gegen 01:20 Uhr verdächtige Geräusche gehört und eine flüchtende Person ...

