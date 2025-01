Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Rostock - Reutershagen (ots)

Am 6. Januar 2025 wurde die Feuerwehr Rostock um 11:48 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Schweriner Straße im Stadtteil Reutershagen alarmiert. Der Brand brach im Wohnzimmer einer Wohnung aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung.

Durch den schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht werden. Eine Brandausbreitung auf andere Gebäudeteile konnte erfolgreich verhindert werden.

Der gesamte Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden abgeschlossen. Es kam zu keinen Personenschäden.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 30 Einsatzkräfte, darunter der Löschzug der Feuerwache 1, der Gerätewagen Logistik, das Tanklöschfahrzeug der Feuerwache 3, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sowie ein Rettungswagen.

Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell