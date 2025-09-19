Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Ernstthal (ots)
Seit dem Vormittag des 19.09.2025 wird der 70jährige Wolfgang Ulrich aus einer Pflegeeinrichtung in Ernstthal (Landkreis Sonneberg) vermisst.
Herr Ulrich ist unbekannten Aufenthaltes und auf Medikamente angewiesen.
Nach Informationen des Pflepersonals könnte er sich im Bereich Neuhaus am Rennweg aufhalten. Er ist bekleidet mit dunklen Carmouflagefarbenen Sachen sowie einem Bascap.
Wer hat Herrn Ulrich gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
