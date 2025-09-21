Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndungserfolg

Rudolstadt (ots)

Am Freitagabend beging ein 41-Jähriger eine Körperverletzung zum Nachteil einer 37-Jährigen. Nachdem sich der Mann vom Tatort entfernt hatte, gelang es Beamten des Inspektionsdienstes, diesen wenig später ausfindig zu machen und zu identifizieren. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der Mann verbüßt nun seine Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt und muss mit einer erneuten Anklage wegen Körperverletzung rechnen.

