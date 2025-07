THW LVBEBBST: Großtierrettung: Neue Fähigkeit beim THW Fürstenwalde

THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Berlin/Fürstenwalde. Wer rettet eine Kuh, die in einem Graben gelandet ist und nicht mehr herauskommt? Das Technische Hilfswerk in Fürstenwalde hat seit diesem Wochenende die nötige Technik und auch die Befähigung, sie tierschutzgerecht anzuwenden. 20 Einsatzkräfte des THW-Ortsverbands Fürstenwalde nahmen am Samstag an der entsprechenden Schulung teil. Auf die theoretische Einweisung folgten praktische Übungen auf dem Gelände des Ortsverbands. Ein Pferdedummy sorgte für teilweise spektakuläre Szenen.

Tierrettung ist eine THW-Fähigkeit, nur die technischen Mittel, diese tiergerecht durchzuführen, fehlten im Ortsverband. Bundesfreiwilligendienstleistende engagierten sich in einem Projekt und stellten die benötigten Materialien zusammen. Im Rahmen der fachlichen Abstimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises Oder-Spree schlug der Ortsbeauftragte, Lars Buchholz eine Kooperation vor, da die Kosten das Budget des THW-Ortsverbands überstiegen. Die Joint Venture kam zustande: Das Veterinäramt übernahm die Anschaffung der Zusatzausstattung für den Ladekran, die Anwendung wird durch das THW personell gewährleistet - deswegen die Schulung.

"Das Veterinäramt ist wie das THW eine Gefahrenabwehrbehörde, mit der wir oft zusammengearbeitet haben, so etwa bei der Afrikanischen Schweinepest. Diese Neuanschaffung verstärkt die Zusammenarbeit und, dass wir gemeinsam Lösungen in die Wege leiten", erklärt Lars Buchholz.

Tierrettung gesellt sich nun zu den anderen Fachgruppen im OV Fürstenwalde: Bergung, Notversorgung und Notinstandsetzung, Wassergefahren und Logistik Materialwirtschaft. Ausgebildet für Großtierrettung wurden am Samstag Ladekranführer des Ortsverbands, da die neue Ausstattung mit dem Ladekran angewendet wird. Buchholz, seit 2004 Ortsbeauftragter und seit 1998 beim THW, ist zufrieden: "Für mich ist das sehr wichtig, auch wegen der stärkeren Einbindung in der lokalen Gefahrenabwehr." Fürstenwalde verfügt nun über die erste Großtierrettung beim Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt.

Über 60 Helferinnen und Helfer engagieren sich beim THW-Ortsverband Fürstenwalde, der im Dezember 1991 gegründet wurde. Der jüngste große Einsatz war das Oderhochwasser im September 2024, durchweg gibt es Einsätze, meistens in Unterstützung der Feuerwehr und der Polizei.

