THW LVBEBBST: Bundespräsident Steinmeier besucht das Technische Hilfswerk in Neuruppin

Neuruppin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Mittwochabend den THW-Ortsverband Neuruppin im Rahmen seiner Besuchsreihe "Ortszeit Deutschland". Von Dienstag bis Donnerstag hat der Bundespräsident seinen Dienstsitz in die brandenburgische Fontanestadt verlegt - eine seiner Stationen war das Technische Hilfswerk.

THW-Präsidentin Sabine Lackner und der Landesbeauftragte für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Sebastian Gold, empfingen den Bundespräsidenten, zusammen mit dem THW-Ortsbeauftragten, Tobias Reinhold. Er zeigte dem Bundespräsidenten den neuen Gerätekraftwagen (GKW) des Ortsverbands, den Einsatzkräfte des Ortsverbands mit Blaulicht zu einer kleinen Vorführung eingefahren hatten. "Der Bundespräsident hat sich für die Technik interessiert und hat viele Fragen dazu gestellt. Er war im Vorfeld sehr informiert über die Fähigkeiten und Tätigkeiten des THW", sagte Reinhold.

Gespräch mit der THW-Jugend

Im Anschluss unterhielt sich der Bundespräsident in ungezwungener Atmosphäre mit Jugendlichen des Ortsverbands, die ihm verschiedenste Fragen stellten. Für sie war das Gespräch mit dem Bundespräsidenten eine bleibende Erfahrung: "Er war sehr freundlich, hat viele Fragen gestellt - schade, dass er wieder weg ist!", sagte der 14-jährige Hergen. In seinem Eintrag in das Gästebuch des Ortsverbands lobte der Präsident die Arbeit des THW im In- und Ausland: "Als Bundespräsident verfolge ich mit Respekt und Dankbarkeit Ihre Einsätze im Inland - bei Hochwasserkatastrophen und Waldbränden. Ihre Arbeit ist unersetzlich!"

Der Bundespräsident unterstrich bei einer Ordensverleihung während seiner "Ortszeit Neuruppin" am 3. Juli die Rolle des Ehrenamtes für unsere Gesellschaft und erwähnte dabei auch den Besuch beim THW-Ortsverband Neuruppin. Das THW sei "ein unverzichtbarer Baustein im Katastophenschutz - getragen von Menschen, die bereit sind, da zu sein, oft dann, wenn andere sich lieber abwenden würden. Dafür gebührt ihnen unser aller Respekt", so der Bundespräsident laut Redemanuskript.

Mit seiner Initiative "Ortszeit Deutschland" verlässt der Bundespräsident regelmäßig seinen Amtssitz in Schloss Bellevue, um abseits der Metropolen mit Bürgerinnen und Bürgern in direkten Austausch zu treten. Neuruppin ist die 16. Station dieser Reihe und die zweite in Brandenburg.

Im THW-Ortsverband Neuruppin engagieren sich fast 50 Helferinnen und Helfer, es gibt eine 19-köpfige Jugendgruppe und eine Bundesdienstfreiwilligenleistende. Der Frauenanteil im Ortsverband steigt stetig und liegt derzeit bei einem Drittel. Sieben Fahrzeuge und vier Anhänger stehen bereit, darunter der brandneue Gerätekraftwagen, über den jeder OV verfügt. In der vergangenen Woche waren Einsatzkräfte des OV Neuruppin zusammen mit 17 anderen OV, insgesamt über 370 Einsatzkräfte aktiv, um Sturmschäden in Berlin und Brandenburg zu beseitigen.

Der Ortsverband (OV) ist die lokale Organisationseinheit des THW, dessen Aufbau bundesweit einheitlich geregelt ist. Jeder Ortsverband ist für übliche Einsätze wie Personenrettung, Räumarbeiten, Abstützarbeiten oder Pumparbeiten ausgestattet. Er ist Mittelpunkt des THW-Alltags, hier finden der regelmäßige Austausch, Lehrgänge und Übungen statt, der Ausbildungsdienst und die Jugendarbeit. In der Liegenschaft werden Einsatzkleidung, Technik und Fahrzeuge untergebracht, immer ein Ziel vor Augen: für den Einsatzfall vorbereitet zu sein. Im OV findet auch das THW-Sozialleben statt, das zu dem Spruch führt: Das THW ist wie eine große Familie.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern.

