Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer gestürzt

Scheibe-Alsbach (ots)

Am Samstagnachmittag zog es erneut unzählige Motorradfahrer auf die Landstraßen des Landkreises Sonneberg. Allerdings nicht ohne Folgen. Auf der L1112 zwischen Goldisthal kam ein 40-jähriger Kradfahrer, aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich hierdurch leicht. Die Landstraße musste durch Kameraden der Feuerwehr zeitweise voll gesperrt werden, um auslaufende Betriebsstoffe gefahrenlos abzubinden. Durch den anhaltenden Motorradlärm kam es zu zahlreichen Bürgerbeschwerden, welche längere Präsenzzeiten der Polizei zur Folge hatten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell