Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten am Wochenende festgestellt

Rudolstadt / Königsee (ots)

Beamte der Saalfelder Polizei stellten am vergangenen Wochenende in zwei Fällen alkoholisierte Verkehrsteilnehmer fest.

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Rudolstadt einen 39-jährigen Pkw-Fahrer im Schremscheweg. Eine Atemalkoholmessung ergab 0,82 Promille, sodass eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle durchgeführt wurde.

Rund eine Stunde später, gegen 23 Uhr, wurde in Königsee ein 63-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Auch hier bestätigte eine gerichtsverwertbare Messung einen Wert von über 0,8 Promille.

In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol die Fahrtüchtigkeit erheblich einschränken können und somit ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellen.

