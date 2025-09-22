PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle: 133 Verstöße festgestellt

Sonneberg (ots)

Am Samstagnachmittag führte die Polizei in der Neustadter Straße in Sonneberg eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. An der Messstelle gelten 30 km/h.

In Fahrtrichtung Neustadt bei Coburg passierten über 1500 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden insgesamt 133 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der überwiegende Teil der Verstöße lag im Verwarngeldbereich. In 14 Fällen musste jedoch Anzeige erstattet werden.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei einem Pkw-Fahrer betrug 56 km/h .

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

