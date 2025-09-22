Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schleiz (ots)

Zwischen dem 12.09. bis zum 16.09.2025 kam es in Schleiz zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden.

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte, vermutlich beim Rechtsabbiegen aus der Agnesstraße in die Geraer Straße, das Geländer zwischen Straße und Gehweg. Dadurch entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0242355 entgegen.

