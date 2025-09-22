Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Schleiz (ots)
Zwischen dem 12.09. bis zum 16.09.2025 kam es in Schleiz zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden.
Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte, vermutlich beim Rechtsabbiegen aus der Agnesstraße in die Geraer Straße, das Geländer zwischen Straße und Gehweg. Dadurch entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0242355 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell