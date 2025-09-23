PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Triptiser Straße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 32-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Dreitzsch kommend. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 45-km/h-Fahrzeug, das mit zwei 16-jährigen Insassinnen besetzt war.

Die beiden Jugendlichen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am 45-km/h-Pkw entstand erheblicher Sachschaden; das Fahrzeug musste im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zur Absicherung der Unfallstelle sowie zum Binden ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und Reinigungsmaßnahmen kam es für rund zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

