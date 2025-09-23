LPI-SLF: Mehrere Beschuldigte plündern Kleidercontainer

L1145/ Cursdorf (ots) - Ein ominöses Fahrmanöver führte gestern Abend bei Cursdorf zu einem Unfall. Ein 36-jähriger wollte einen Vorausfahrenden auf der Landesstraße 1145 bei Cursdorf in Richtung Oberweißbach überholen und setze dementsprechend an. Aus unbekannten Gründen missfiel dies dem vorausfahrenden 33-Jährigen offensichtlich, sodass der Mann mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur zog. Wahrscheinlich wollte er so den Überholvorgang abbrechen, jedoch ...

