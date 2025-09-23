Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mehrere Beschuldigte plündern Kleidercontainer
Saalfeld (ots)
Mehrere Beschuldigte wurden in der zurückliegenden Nacht kurz vor 02 Uhr dabei beobachtet, wie sie Am Blankenburger Tor in Saalfeld einen Altkleidercontainer plünderten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dann mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 26-49 Jahre feststellen, die mehrere Kleidungsstücke aus dem DRK-Container gestohlen hatten. Nach Personalienerfassung wurden die Beschuldigten aus den Maßnahmen entlassen.
