PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Beschuldigte plündern Kleidercontainer

Saalfeld (ots)

Mehrere Beschuldigte wurden in der zurückliegenden Nacht kurz vor 02 Uhr dabei beobachtet, wie sie Am Blankenburger Tor in Saalfeld einen Altkleidercontainer plünderten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dann mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 26-49 Jahre feststellen, die mehrere Kleidungsstücke aus dem DRK-Container gestohlen hatten. Nach Personalienerfassung wurden die Beschuldigten aus den Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:03

    LPI-SLF: Unfall beim Überholen

    L1145/ Cursdorf (ots) - Ein ominöses Fahrmanöver führte gestern Abend bei Cursdorf zu einem Unfall. Ein 36-jähriger wollte einen Vorausfahrenden auf der Landesstraße 1145 bei Cursdorf in Richtung Oberweißbach überholen und setze dementsprechend an. Aus unbekannten Gründen missfiel dies dem vorausfahrenden 33-Jährigen offensichtlich, sodass der Mann mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur zog. Wahrscheinlich wollte er so den Überholvorgang abbrechen, jedoch ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:41

    LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Schleiz (ots) - Zwischen dem 12.09. bis zum 16.09.2025 kam es in Schleiz zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte, vermutlich beim Rechtsabbiegen aus der Agnesstraße in die Geraer Straße, das Geländer zwischen Straße und Gehweg. Dadurch entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:40

    LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle: 133 Verstöße festgestellt

    Sonneberg (ots) - Am Samstagnachmittag führte die Polizei in der Neustadter Straße in Sonneberg eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. An der Messstelle gelten 30 km/h. In Fahrtrichtung Neustadt bei Coburg passierten über 1500 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden insgesamt 133 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der überwiegende Teil der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren