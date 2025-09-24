Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall im Gegenverkehr
L1148/ Steinach- Blechhammer (ots)
Am Dienstag kam es gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 1148 zu einem Unfall. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Subaru die L1148 von Blechhammer kommend in Richtung Steinach entlang. Aus unbekannter Ursache geriet der Mann dann in den Gegenverkehr und stieß mit dem PKW einer 58-Jährigen zusammen. Glücklicherweise wurde niemand durch den Unfall verletzt. Am entgegenkommenden VW Polo entstand hoher Sachschaden, der Polo wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. Es kam zur halbseitigen Straßensperrung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell