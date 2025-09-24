LPI-SLF: Unfall im Gegenverkehr

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei in Rudolstadt zu einem Brandgeschehen. Neben Kräften der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Im Rahmen von Abrissarbeiten am Gebäude kam es mutmaßlich durch Schweißarbeiten am Dach zu einer Hitzeentwicklung. In der Folge entzündete sich das Dämmmaterial, wodurch ein Feuer auf einer Fläche von etwa 20 mal 25 Metern entstand. Eigene ...

