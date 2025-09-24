Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit Falschgeld überführt

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend wurde in Saalfeld ein 21-jähriger Mann überführt, der Falschgeld in den Umlauf gebracht hatte. Kurz vor 20:30 Uhr versuchte der Beschuldigte in einem Kiosk Tabakwaren mit zwei gefälschten 5-Euro-Scheinen zu bezahlen und ließ sich darüber hinaus noch Bargeld wechseln.

Nachdem der Kassierer die falschen Banknoten bemerkte, hatte der Mann den Laden bereits verlassen. Dem Betreiber gelang es jedoch, den Kiosk zu verschließen und den Verdächtigen an der Bushaltestelle am Markt zu stellen.

Die hinzugerufene Polizei konnte das Falschgeld beschlagnahmen. Gegen den 21-jährigen, bereits polizeibekannten Rudolstädter (deutsch) wurde Anzeige erstattet.

