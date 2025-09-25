PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährliche Fahrt eines Transporterfahrers - Polizei bittet um Hinweise weiterer Geschädigter

Neustadt an der Orla/ Gera (ots)

Am Mittwochnachmittag (24. September 2025) beschäftigte ein Transporterfahrer zahlreiche Einsatzkräfte der Thüringer Polizei und gefährdete dabei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr fiel der Mann zunächst im Bereich der Bundesstraße 281 bei Neustadt an der Orla auf. Dort bedrängte er mehrere Pkw-Fahrer, bremste diese gefährlich aus und führte riskante Überholmanöver durch. Zudem trat er gegen die Tür eines unbeteiligten Fahrzeugs. Die anschließende Fahrt führte über die B281 ab Neustadt an der Orla, weiter über die B2 in Richtung Gera, mit Zwischenstationen über Mittelpöllnitz, Postendorf und Neunhofen. Mehrere Fahrzeugführer wurden dabei durch überhöhte Geschwindigkeit sowie gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr geschädigt. In Gera gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Transporter zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina, der in Begleitung eines 41-jährigen Beifahrers unterwegs war. Der Fahrer stand zum Zeitpunkt der Tat nicht unter Alkoholeinfluss, jedoch unter dem Einfluss von Drogen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter des Modells Peugeot Boxer mit Berliner Kennzeichen. Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Transporterfahrers gefährdet oder geschädigt wurden, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Saale-Orla unter Nennung der Vorgangsnummer 0250364 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
  • 25.09.2025 – 09:24

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

    Katzhütte (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in Katzhütte, Schwarzburger Straße durchgeführt. In Richtung Goldisthal durchfuhren am Nachmittag über 390 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h. Es wurden 75 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 20 Fällen müssen die Betroffenen mit einem Bußgeldverfahren ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:23

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

    Bad Blankenburg (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich kurz vor 15:00 Uhr auf der B88 in Bad Blankenburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die B88 (Bahnhofstraße) in Fahrtrichtung Schwarza. An der Ampelkreuzung Wirbacher Straße/Bahnhofstraße kam es verkehrsbedingt zu einem leichten Rückstau. Der Hyundai-Fahrer beabsichtigte dann, nach links in ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:11

    LPI-SLF: Mann mit Falschgeld überführt

    Saalfeld (ots) - Am gestrigen Abend wurde in Saalfeld ein 21-jähriger Mann überführt, der Falschgeld in den Umlauf gebracht hatte. Kurz vor 20:30 Uhr versuchte der Beschuldigte in einem Kiosk Tabakwaren mit zwei gefälschten 5-Euro-Scheinen zu bezahlen und ließ sich darüber hinaus noch Bargeld wechseln. Nachdem der Kassierer die falschen Banknoten bemerkte, hatte der Mann den Laden bereits verlassen. Dem Betreiber ...

    mehr
