Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Kaulsdorf (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 85 bei Eichicht ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 12:00 Uhr die Kulmbacher Straße in Fahrtrichtung Hockerode. Etwa 50 Meter vor dem Ortsausgang Eichicht kam es zu stockendem Verkehr, sodass er sein Fahrzeug abbremsen musste. Ein nachfolgender 74-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall wurden zwei Insassen im Fahrzeug des 53-Jährigen leicht verletzt. Der 74-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren