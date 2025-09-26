Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Kaulsdorf (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 85 bei Eichicht ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 12:00 Uhr die Kulmbacher Straße in Fahrtrichtung Hockerode. Etwa 50 Meter vor dem Ortsausgang Eichicht kam es zu stockendem Verkehr, sodass er sein Fahrzeug abbremsen musste. Ein nachfolgender 74-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall wurden zwei Insassen im Fahrzeug des 53-Jährigen leicht verletzt. Der 74-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

