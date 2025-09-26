Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Steinschlag auf der B90 - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 90 zwischen Groschwitz und Eichfeld zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sich Steine eines Hanges, die sich in der Folge über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. Mehrere Fahrzeuge fuhren in beide Fahrtrichtungen über die Steine. Bei drei Pkw wurden die Reifen so stark beschädigt, dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Die alarmierte Feuerwehr sowie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) übernahmen die Beräumung der Fahrbahn. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Bundesstraße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell