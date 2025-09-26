PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Steinschlag auf der B90 - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 90 zwischen Groschwitz und Eichfeld zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sich Steine eines Hanges, die sich in der Folge über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. Mehrere Fahrzeuge fuhren in beide Fahrtrichtungen über die Steine. Bei drei Pkw wurden die Reifen so stark beschädigt, dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Die alarmierte Feuerwehr sowie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) übernahmen die Beräumung der Fahrbahn. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Bundesstraße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:47

    LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Kaulsdorf (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 85 bei Eichicht ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 12:00 Uhr die Kulmbacher Straße in Fahrtrichtung Hockerode. Etwa 50 Meter vor dem Ortsausgang Eichicht kam es zu stockendem Verkehr, sodass er sein Fahrzeug abbremsen musste. Ein nachfolgender 74-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren