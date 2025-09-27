PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogeneinfluss

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 26.09.2025 stellten Polizeivollzugsbeamte der PI Saale-Orla gegen 10:40 Uhr einen 46-jährigen Fahrer eines PKW Ford in Pößneck, im Bereich der Bärenleite, fest und unterzogen diesen einer Verkehrskontrolle. Hierbei verlief ein durchgeführter Drogenvortest bei dem Fahrzeugführer positiv auf Cannabis. Weiterhin war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

