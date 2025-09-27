LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogeneinfluss

Saalfeld (ots) - Am Donnerstagabend kam es kurz nach 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 90 zwischen Groschwitz und Eichfeld zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sich Steine eines Hanges, die sich in der Folge über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. Mehrere Fahrzeuge fuhren in beide Fahrtrichtungen über die Steine. Bei drei Pkw wurden die Reifen so stark beschädigt, ...

