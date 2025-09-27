Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Tanna(Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 26.09.2025 kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla gegen 15:15 Uhr einen 56-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Ortslage Willersdorf bei Tanna. Hierbei konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,28 mg/l (umgerechnet 0,56 Promille). Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er hat mit einem Bußgeld von 500 Euro (bei Erstverstoß), einen Monat Fahrverbot und 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei zu rechnen.

