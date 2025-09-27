PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis, mit falschen Kennzeichen an abgemeldeten Pkw

Knau (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen, den 26.09.2025, gegen 08:30 Uhr wurde in Knau (Ortsteil von Neustadt an der Orla) ein Pkw festgetsellt, an dem entstempelte Kennzeichen angebracht waren.

In der Nähe des Feststellortes konnten zwei Zeugen ermittlt werden, die in den frühen Morgenstunden einen Mann gesehen hatten, der den Pkw zum Abstellort fuhr. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 56-jährige Mann angetroffen werden und es wurde festgestellt, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wurde nun eine Ermittlungsverfahren, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen die Abgabenordnung und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

