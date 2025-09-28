PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten im Doppelpack

Königsee (ots)

In den Abendstunden des 26.09.25 wurden in der Ortslage Königsee gleich zwei Pkw-Fahrer festgestellt, welche ihre Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss führten, die Atemalkoholwerte lagen in beiden Fällen über der 0,5 Promille-Grenze. Es wurden gerichtsverwertbare Atemalkoholmessungen durchgeführt und Bußgeldverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

