LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten im Doppelpack

Knau (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am Samstagmorgen, den 26.09.2025, gegen 08:30 Uhr wurde in Knau (Ortsteil von Neustadt an der Orla) ein Pkw festgetsellt, an dem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. In der Nähe des Feststellortes konnten zwei Zeugen ermittlt werden, die in den frühen Morgenstunden einen Mann gesehen hatten, der den Pkw zum Abstellort fuhr. Im ...

mehr