Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag kam es in Sonneberg zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Gegen 08.45 Uhr fuhr der 35-jährige Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt in der Neustadter Straße heraus, um auf die Hauptstraße aufzufahren. Hierbei beachtete er, die auf dem Radweg stadtauswärts fahrende, 62-jährige Fahrradfahrerin nicht und stieß mit dieser zusammen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 16.25 Uhr beabsichtigte die 64-jährige Fahrerin eines PKW in der Köppelsdorfer Straße in den Kreisverkehr einzufahren und übersah hierbei den 15-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Jugendliche leichte Verletzungen zuzog.

