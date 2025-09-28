Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Papiercontainer in Brand gesetzt
Neuhaus am Rennweg (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte in der Hufelandstraße in Neuhaus am Rennweg gegen 00:30 Uhr ein Papiercontainer. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, sodass keine Gefahr für umliegende Gebäude bestand. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von 300,00 Euro. Wer den Container in Brand gesetzt hat, ist nicht bekannt.
