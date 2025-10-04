PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots)

Am Freitag Abend gegen 21:15 Uhr wurde ein 45-jähriger VW-Fahrer in Pößneck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

