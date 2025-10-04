Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Pößneck (ots)
Am Freitag Abend gegen 21:15 Uhr wurde ein 45-jähriger VW-Fahrer in Pößneck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.
