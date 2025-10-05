PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer alkoholisiert

Föritztal (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Radfahrer in Rottmar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil der anschließende Atemalkoholtest einen Wert von ca. 1,80 Promille ergab, erhielt der junge Mann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

