Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrer alkoholisiert
Föritztal (ots)
Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Radfahrer in Rottmar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil der anschließende Atemalkoholtest einen Wert von ca. 1,80 Promille ergab, erhielt der junge Mann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
