Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubte Fahrübungen auf Parkplatz

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte der PI Sonneberg einen Pkw Daimler-Benz, der auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bettelhecker Straße auffällig umherfuhr. Auf Verlangen konnte die 36-jährige Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 47-jährige Fahrzeughalter fuhr als Beifahrer mit.

Offensichtlich hatte die Fahrerin gerade Fahrübungen praktiziert und wurde auf frischer Tat ertappt. Im Ergebnis erhielten beide Personen eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dessen Zulassen als Halter.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch auf öffentlichen Parkplätzen keine unerlaubten Fahrübungen absolviert werden dürfen. Eine entsprechende Fahrschule wäre hier der richtige Ansprechpartner.

