Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brandlegungen im Waldgebiet zwischen Niederwürzbach/ Kirkel

Hassel

Blieskastel (ots)

Am 05.07.2025 wurden in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr zwei Brandstellen im Waldgebiet nahe Niederwürzbach gemeldet. Zum einen brannten nahe dem "Bornbacher Hof" mehrere Quadratmeter Unterholz an einem Waldweg, zum anderen war etwa 1km entfernt auf dem "Lambertsberg" ein Holzpolter am Wegesrand angezündet worden. Glücklicherweise waren die beiden Brandstellen durch Passanten frühzeitig entdeckt worden und die alarmierten Feuerwehren von Blieskastel und Niederwürzbach konnten die in der Entstehung befindlichen Brände schnell ablöschen und Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen Unbekannt. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Brandstellen ist ein Zusammenhang sehr wahrscheinlich. Im Einsatz befanden sich 5 Fahrzeuge der Löschbezirke Niederwürzbach und Blieskastel-Mitte mit 20 Einsatzkräften, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Homburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, unter der Telefonnummer 06841-1060 oder per E-Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell