POL-EL: Twist - Heckenbrand verläuft glimpflich

Twist (ots)

Am Samstag kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Heckenbrand an der Straße Schafstrift in Twist. Der Brand wurde versehentlich durch den Bewohner des Hauses verursacht. Das kleine Feuer konnte noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte rechtzeitig verhindert werden. /mal

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren