Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Twist - Heckenbrand verläuft glimpflich
Twist (ots)
Am Samstag kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Heckenbrand an der Straße Schafstrift in Twist. Der Brand wurde versehentlich durch den Bewohner des Hauses verursacht. Das kleine Feuer konnte noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte rechtzeitig verhindert werden. /mal
