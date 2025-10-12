Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Samstagmorgen, etwa 10.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Parkstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich dabei über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Aus dem Haus wurden diverse elektronische Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3000 Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Handlungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell