Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Navigationsgerät aus Auto gestohlen
Werlte (ots)
Zwischen Freitagmittag, etwa 12.00 Uhr, und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, wurde ein an der Goethestraße geparkter Fiat 500 durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Der Täter zerschlug dabei die Scheibe der Fahrertür und entwendete aus dem Auto ein Navigationsgerät. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 2000 Euro geschätzt. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951-995300 zu melden. /mal
