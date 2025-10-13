Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus - Bohrhammer entwendet

Werlte (ots)

Zwischen 6:35 Uhr und 17:45 Uhr kam es am Sonntag, dem 12.10.2025, in der Hans-Hoppe-Straße in Werlte zu einem Einbruch in ein derzeit renoviertes Wohnhaus, das sich im Rohbauzustand befindet.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Grundstück und betrat das Gebäude über den rückwärtigen Bereich. Aus dem Haus entwendete er einen hochwertigen Bohrhammer im Wert von etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hans-Hoppe-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte unter der Telefonnummer 05951 / 995300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell