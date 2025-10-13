Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Wohnhausbrand

Heede (ots)

Sonntagnacht, 12. Oktober, kam es gegen 23:30 Uhr in der Fasanenstraße in Heede zu einem Wohnhausbrand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das unbewohnte Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Das Feuer griff in der Folge auf eine angrenzende Scheune über.

Die Feuerwehren aus Heede, Dörpen, Dersum und Surwold waren mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell