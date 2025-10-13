PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfall auf der L44 - Zeuge gesucht

Emlichheim (ots)

Am Montagmorgen, dem 13.10.2025, kam es gegen 07:16 Uhr auf der Ringer Straße (Landesstraße 44) auf Höhe des Emlichheimer Entlastungskanals zu einem Verkehrsunfall.

Ein 70-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger war in Richtung Emlichheim unterwegs. Eine 50-jährige Fahrerin eines Skoda Enyaq kam ihm aus Richtung Ringe entgegen. Auf der Brücke des Entlastungskanals kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger des Traktors und dem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen ragte der Reifen des Anhängers in die Gegenfahrbahn. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Traktorfahrer angesprochen. Anschließend entfernte sich der Fahrer jedoch, ohne dass seine Personalien bekannt wurden.

Die Polizei bittet den Zeugen, sich zur weiteren Klärung des Unfallhergangs bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 08:07

    POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Meppen (ots) - Am Sonntag, dem 12.10.2025, kam es gegen 14:43 Uhr auf der Landesstraße 47 in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Suzuki aus Richtung Mühlenberg in Fahrtrichtung Fullener Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:06

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus - Bohrhammer entwendet

    Werlte (ots) - Zwischen 6:35 Uhr und 17:45 Uhr kam es am Sonntag, dem 12.10.2025, in der Hans-Hoppe-Straße in Werlte zu einem Einbruch in ein derzeit renoviertes Wohnhaus, das sich im Rohbauzustand befindet. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Grundstück und betrat das Gebäude über den rückwärtigen Bereich. Aus dem Haus entwendete er einen hochwertigen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:04

    POL-EL: Heede - Wohnhausbrand

    Heede (ots) - Sonntagnacht, 12. Oktober, kam es gegen 23:30 Uhr in der Fasanenstraße in Heede zu einem Wohnhausbrand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das unbewohnte Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Das Feuer griff in der Folge auf eine angrenzende Scheune über. Die Feuerwehren aus Heede, Dörpen, Dersum und Surwold waren mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren