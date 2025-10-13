Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfall auf der L44 - Zeuge gesucht

Emlichheim (ots)

Am Montagmorgen, dem 13.10.2025, kam es gegen 07:16 Uhr auf der Ringer Straße (Landesstraße 44) auf Höhe des Emlichheimer Entlastungskanals zu einem Verkehrsunfall.

Ein 70-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger war in Richtung Emlichheim unterwegs. Eine 50-jährige Fahrerin eines Skoda Enyaq kam ihm aus Richtung Ringe entgegen. Auf der Brücke des Entlastungskanals kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger des Traktors und dem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen ragte der Reifen des Anhängers in die Gegenfahrbahn. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Traktorfahrer angesprochen. Anschließend entfernte sich der Fahrer jedoch, ohne dass seine Personalien bekannt wurden.

Die Polizei bittet den Zeugen, sich zur weiteren Klärung des Unfallhergangs bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

