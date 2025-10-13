Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Geldabheber
Meppen (ots)
Bereits im März 2025 wurde aus der Wohnung einer 83-jährigen Frau in der Meppener Innenstadt eine EC-Karte entwendet. Mit dieser Karte wurden anschließend unberechtigterweise insgesamt 4.000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 entgegen.
