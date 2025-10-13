Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Geldabheber

Meppen (ots)

Bereits im März 2025 wurde aus der Wohnung einer 83-jährigen Frau in der Meppener Innenstadt eine EC-Karte entwendet. Mit dieser Karte wurden anschließend unberechtigterweise insgesamt 4.000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell