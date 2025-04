Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Alsfeld am 14.04.2025

Am Montag, den 14.04.2025, gg. 21:30 Uhr, kam es in der Ernst-Arnold-Straße in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Klein-Lkw mit Ladefläche kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw und beschädigte diese erheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Schwabenröder Straße in Alsfeld. Das Fahrzeug des Unfallverursachers muss ebenfalls erheblich im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Hinweise zu dem Verursacher oder den Unfall verursachenden Klein-Lkw bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Janta, PHK - Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell