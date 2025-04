Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Bad Hersfeld und Unfallflucht mit Sachschaden in Schenklengsfeld

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (16.04.), gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 34-Jährige aus Wildeck mit ihrem PKW VW die Friedloser Straße stadteinwärts. Eine 66-Jährige aus Bad Hersfeld beabsichtigte, mit ihrem PKW VW vom Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes in die Friedloser Straße einzufahren, wobei es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (17.04.), in der Zeit von 10 Uhr bis 16:30 Uhr parkte eine 25-Jährige aus Vacha ihren PKW Skoda in der Kleiststraße. Aus unbekannter Ursache prallte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen das Heck des geparkten PKW. Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluss von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Huth, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld, 17.04.2025

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell