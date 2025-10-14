Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Räder und Bremsanlagen von Porsche entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, dem 10. Oktober 2025, 12:00 Uhr, und Montag, dem 13. Oktober 2025, 08:00 Uhr, kam es in der Mecklenburger Straße in Werlte zu einem besonders dreisten Diebstahl.

Unbekannte Täter entwendeten von einem Porsche Panamera 4S E-Hybrid alle vier Kompletträder samt Bremsanlagen. Zuvor hatten sie das Fahrzeug aufgebockt und die Räder demontiert. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Sögel bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mecklenburger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

