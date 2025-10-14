Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall auf der B403

Nordhorn (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Montagabend, 13. Oktober 2025, gegen 20:00 Uhr auf der Bundesstraße 403 in Nordhorn, in Höhe des Klosters Frenswegen, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 64-jähriger Fahrer eines VW Passat in Richtung Neuenhaus unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem Audi A6 eines 42-jährigen Fahrers kollidierte. Der 64-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der 42-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfallgeschehens. Nach bisherigen Hinweisen soll sich ein bislang unbekannter Ersthelfer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von der Unfallstelle entfernt haben. Auch weitere Personen, die den Unfall beobachtet oder im Anschluss Hilfe geleistet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell