PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Mann mit Europäischen Haftbefehl in Moers festgenommen

Moers/Duisburg (ots)

In einem Auslieferungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vollstreckten Duisburger Kriminalbeamte mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Donnerstagnachmittag (2. Oktober, gegen 15:25 Uhr) einen Europäischen Haftbefehl in Moers, welchen die niederländischen Ermittlungsbehörden gegen einen 44-Jährigen mit dem Ziel der Auslieferung wegen versuchten Mordes in die Niederlande erwirkt hatten.

Einsatzkräfte konnten den Mann in einer Wohnung auf der Kirschenallee in Moers widerstandslos festnehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Duisburger Kriminalpolizei durchsuchte die Wohnräume und stellte Beweismaterial sicher.

Das Ermittlungsverfahren wird von den niederländischen Behörden geführt.

Journalistinnen und Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf: pressestelle@gsta-duesseldorfnrw.de

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:46

    POL-DU: Kaßlerfeld: Ladendiebe ertappt - zwei Festnahmen

    Duisburg (ots) - Am Mittwoch (1. Oktober, 17 Uhr) verständigte ein aufmerksamer Ladendetektiv (30) die Polizei, weil er zuvor zwei Männer (34, 48) bei einem Diebstahl beobachtet hatte. Den Einsatzkräften schilderte der Zeuge, dass das Duo in einem Supermarkt an der Straße Auf der Höhe zahlreiche Packungen Kaffeebohnen in einem Einkaufstrolley verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Bei ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:14

    POL-DU: Meiderich: Auf der Flucht vor der Polizeikontrolle Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Der Fahrer eines Dacia ist am frühen Mittwochabend (1. Oktober, gegen 18:40 Uhr) vor einer Polizeikontrolle auf der Ruhrorter Straße in Höhe der Haltestelle "Tausendfensterhaus" geflüchtet. Der Fahrer trat aufs Gas, als ein Beamter ihn heranwinkte. Der Wagen flüchtete unter anderem über die Straße "Am Nordhafen" und die Vohwinkelstraße. Dabei ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 13:54

    POL-DU: Buchholz: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck

    Duisburg (ots) - Ein falscher Wasserwerker hat am Dienstagmittag (30. September, gegen 13 Uhr) eine Seniorin (76) an der Lambarenestraße um ihren Schmuck gebracht. Er klingelte an ihrer Wohnungstür und behauptete, die Wasserhähne in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Dazu schickte er die Frau ins Badezimmer und ließ sie das Wasser aufdrehen. Als sie das Badezimmer wieder verlassen wollte, habe der Mann sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren