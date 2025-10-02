Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Ladendiebe ertappt - zwei Festnahmen

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (1. Oktober, 17 Uhr) verständigte ein aufmerksamer Ladendetektiv (30) die Polizei, weil er zuvor zwei Männer (34, 48) bei einem Diebstahl beobachtet hatte. Den Einsatzkräften schilderte der Zeuge, dass das Duo in einem Supermarkt an der Straße Auf der Höhe zahlreiche Packungen Kaffeebohnen in einem Einkaufstrolley verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei der Überprüfung der Personalien des 48-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass er über keinen festen Wohnsitz verfügt und gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls besteht. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin fest. Gegen ihn wird auf Grund des neuerlichen Diebstahls ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Weil auch der 34-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird nun gegen ihn das beschleunigte Verfahren durchgeführt. Ziel des "beschleunigten Verfahrens" ist es, Angeklagte möglichst schon am Tag ihrer Festnahme oder einen Tag später vor eine Richterin oder einen Richter zu bringen. Das Verfahren wird vor allem zur besseren Bekämpfung von Diebstahlsdelikten, insbesondere des Ladendiebstahls, angewendet. Damit der schnelle Prozess umgesetzt werden kann, arbeiten Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei eng zusammen.

Weitere Informationen zu den Hintergründen und Abläufen des beschleunigten Verfahrens gibt es hier: https://www.justiz.nrw.de/BS/lebenslagen/Strafrecht/BesondereVerfahrensarten/beschleunigtes_verfahren

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell